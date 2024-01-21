«Краснодар» объявил о подписании контракта с колумбийским полузащитником Кевином Кастаньо.

Отмечается, что соглашение бывшего игрока клуба «Крус Асуль» с «быками» рассчитано до лета 2028 года. По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, за 23-летнего футболиста «Краснодар» заплатил 7,3 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кастаньо провёл за «Крус Асуль» 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Отметим, что после 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.