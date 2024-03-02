Агент Оласы прокомментировал интерес европейских клубов

Пабло Риверо, агент защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о том, что зимой его клиентом интересовались европейские клубы.

«С нетерпением жду возобновления чемпионата России для «Краснодара», Лукас очень заряжен и будет делать всё, чтобы выиграть титул».

Правда ли, что зимой к нему был интерес из Европы?

«Об этом даже не стоит говорить, Лукас сосредоточен на том, чтобы помогать «Краснодару» всем, чем может», – сказал агент.

Напомним, 29-летний Оласа перебрался в «Краснодар» прошлым летом из испанского «Вальядолида».