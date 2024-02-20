Представитель Са отреагировал на новость об интересе «Краснодара» к бразильскому футболисту

Самуэль Коста, представитель нападающего «Ботафого» Виктора Са, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе 29-летнего бразильца в «Краснодар».

Ранее о возможности такой сделки сообщил телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

«Я не слышал о том, что Виктор может перейти в «Краснодар», мне нечего сказать про это», — заявил представитель.

Действующий контракт Са с «Ботафого» рассчитан до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 1,8 миллиона евро.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.