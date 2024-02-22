Безруков: «Рахимов действительно жёсткий»

Полузащитник «Рубин» Руслан Безруков поделился мнением о главном тренере казанской команды Рашиде Рахимове.

Футболист назвал Рахимова жёстким специалистом, который никогда не простит игрокам безразличия на футбольном поле.

«Рашид Маматкулович действительно жёсткий. Когда футболист не выкладывается, эмоции у него зашкаливают», — цитирует Безрукова «Чемпионат».

Напомним, Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля прошлого года. После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Свой ближайший матч в РПЛ «Рубин» проведёт 2 марта против «Краснодара».