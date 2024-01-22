Агент сообщил, что Кади не покинет зимой «Краснодар»

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, сообщил, что бразилец не покинет клуб нынешней зимой.

«Кади не покинет «Краснодар» зимой. Он остаётся», — цитирует агента «РБ Спорт».

Кади перешёл в «Краснодар» в январе 2023 года из «Карабаха». В текущем сезоне за «быков» 27-летний футболист провёл 21 матч, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до середины 2026 года.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает верхнюю строчку в турнирной таблице, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой первый матч после зимней паузы «быки» проведут 2 марта против «Рубина».