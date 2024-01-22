Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент сообщил, что Кади не покинет зимой «Краснодар»

22 Января 2024 • 13:06 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, сообщил, что бразилец не покинет клуб нынешней зимой.

«Кади не покинет «Краснодар» зимой. Он остаётся», — цитирует агента «РБ Спорт».

Кади перешёл в «Краснодар» в январе 2023 года из «Карабаха». В текущем сезоне за «быков» 27-летний футболист провёл 21 матч, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до середины 2026 года.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает верхнюю строчку в турнирной таблице, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой первый матч после зимней паузы «быки» проведут 2 марта против «Рубина».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Хелсио Алиск Кади Боржес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Января
11:39
В «Карабахе» опровергли информацию о предложении «Рубина» по Андраде
11:28
Агент Батчи: «К Жоау был интерес со стороны европейских клубов, но он хочет помочь «Краснодару» завоевать чемпионство»
10:19
Агент Кордобы: «Джон останется в «Краснодаре» до конца сезона»
10:10
Игрок «Рубина» Грицаенко рассказал о специфике работы на зимних сборах
21 Января
16:35
Радимов: «Если Кастаньо вытеснил из состава сборной Колумбии самого Барриоса, наверное, он стоящий игрок»
16:27
Радимов: «Если Кордоба уйдёт из «Краснодара», это будет подарком для «Зенита»
15:43
Циклаури: «Я болею за «Краснодар», хочу, чтобы команда выиграла титул»
11:17
Агент Алонсо: «Хуниор останется в «Краснодаре»
09:22
«Краснодар» объявил о подписании контракта с Кастаньо
20 Января
12:49
Ари: «Зенит» вряд ли возьмёт чемпионство» 4
09:12
Деменко высказался о перспективах вратаря Агкацева в «Краснодаре»
19 Января
17:09
Первый тренер Сперцяна: «Эдик готов к переходу в «Ювентус»
16:34
Агент Тормены: «Витор полон сил и готов ко второй части сезона»
12:05
Игрок «Балтики» Остойич: «Краснодар» может стать чемпионом»
09:16
Быстров: «Я не сомневался в том, что руководство «Краснодара» договорится с Сафоновым»
18 Января
14:28
Давыдов: «Думаю, «Краснодар» выиграет чемпионат России» 2
11:41
Агент Бьеля: «Переход Пепа в российский клуб сейчас невозможен»
10:53
Кастаньо подпишет с «Краснодаром» четырёхлетний контракт
17 Января
11:17
Агент: «На данный момент интереса к Мансини из России нет»
11 Января
12:47
Силкин: «У «Краснодара» есть всё, чтобы побороться за чемпионство»
11:29
Агент рассказал, почему Ахметов не продлил контракт с «Краснодаром» 1
10:36
Черчесов считает, что «Краснодар» рискует своей философией
10 Января
12:35
«Баия» заинтересована в игроке «Краснодара» Алонсо
08 Января
12:05
Зырянов: «Если «Краснодар» хочет стать чемпионом, ему нельзя ждать осечки «Зенита»
11:28
Ионов назвал футболистов «Краснодара» лучшими игроками РПЛ в 2023 году
10:56
Баньяц может покинуть «Краснодар» уже зимой
05 Января
10:38
Широков: «Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор»
10:21
«Краснодар» объявил о переходе Кастаньо 1
04 Января
11:52
Агент Кабелла: «Реми следит за результатами «Краснодара»
11:37
Агент Кастаньо: «Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»
03 Января
13:05
Иванов подвёл итоги 2023 года для «Рубина»
12:47
Агент Мансини: «Мы готовы рассмотреть варианты из России»
12:31
Агент: «Кайо отлично себя чувствует»
10:51
В агентстве подтвердили интерес «Краснодара» к Билю
29 Декабря
11:27
В «Карабахе» заявили, что не планируют отпускать Лунёва
28 Декабря
12:34
Якубко: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги»
24 Декабря
15:02
Безруков: «Для меня ориентир — Головин»
13:19
«Рубин» проявляет интерес к игроку сборной Кении
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» «Реал» решил судьбу Модрича ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави Роналду ответил, когда завершит карьеру Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Невероятный Роналду выиграл три индивидуальные награды Стало известно, как долго не сможет играть Салах
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Января
14:06 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Для меня очевидно, что Абаскаль должен доработать в «Спартаке»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Денисов — о своём отпуске: «Очень понравилось: было минус 30, холодно, отличная погода»
13:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зуев: «Остались тёплые воспоминания от пребывания в ИМТ»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Ахмата» опроверг интерес «Зенита» к Харину
13:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зуев: «Переговоры с «Арсеналом» прошли за один день»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сочи» весной сделает все, чтобы остаться в РПЛ
13:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Радмановаца: У Николы есть официальное предложение из Франции
13:23 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» сообщили об отсутствии предложений по Макарчуку
13:16 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Тикнизян мог бы усилить «Зенит»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Кади не покинет зимой «Краснодар»
12:05 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» высказались о возможном уходе Нобоа из клуба
11:47 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» сообщили, что «Зенит» не связывался с клубом по поводу Харина
11:39 · Россия. Премьер-лига
В «Карабахе» опровергли информацию о предложении «Рубина» по Андраде
11:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Батчи: «К Жоау был интерес со стороны европейских клубов, но он хочет помочь «Краснодару» завоевать чемпионство»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Балтики» Радмановац может продолжить карьеру во Франции
Все новости
Рекомендуем