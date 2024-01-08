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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зырянов: «Если «Краснодар» хочет стать чемпионом, ему нельзя ждать осечки «Зенита»

08 Января 2024 • 12:05 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России между петербургской командой и «Краснодаром».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.

«Это показывает всем, что конкурировать с «Зенитом» в принципе можно. Не говорю, что по игре он («Краснодар») сильнее. Но очков у «быков» больше. С другой стороны, если они хотят стать чемпионами, им нельзя ждать осечки петербуржцев», — цитирует Зырянова «Матч ТВ».

Отметим, что до конца турнира командам осталось провести по 12 матчей. Первым соперником «Краснодара» по весенней части сезона станет «Рубин», а «Зенит» померится силами со «Спартаком».   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Константин Зырянов ещё теги

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