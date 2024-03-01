Рахимов — о «Краснодаре»: «Мы понимаем, против кого играем»

Наставник «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящей игре Российской премьер-лиги против «Краснодара».

Тренер заявил, что у команды должна быть мотивация в матче с любым соперником, а не только с лидерами.

«Мы понимаем, против кого играем. Постараемся проявить свои лучшие качества», — приводит слова Рахимова пресс-служба казанцев.

Встреча 19-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Рубином» состоится завтра, 2 марта. Стартовый свисток арбитра запланирован на 16:30 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.