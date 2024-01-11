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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «У «Краснодара» есть всё, чтобы побороться за чемпионство»

11 Января 2024 • 12:47 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от выступлений «Краснодара» в весенней части нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, что за 12 туров до конца турнира «быки» возглавляют таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. По мнению Силкина, у «Краснодара» есть все шансы побороться за чемпионский титул, однако для этого клубу необходимо подписать нескольких новичков.

«От «Краснодара» жду такой же яркой игры и побед, как это было и в первой части. Но команде нужно усиление – без опытных игроков сложно завоевать золото. Думаю, им нужны один-два хороших футболистов, чтобы продолжить борьбу с «Зенитом», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Свой первый матч во второй части сезона «Краснодар» проведёт 2 марта против казанского «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Силкин

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