Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал лидера в составе «Краснодара».

«Я вижу на поле не одного лидера. Прежде всего, Алонсо является лидером в обороне. Команда в обороне играет очень чудесно, меньше всех пропустила, и очевидно, он играет там большую роль. Конечно, в середине два молодых парня играют, наверное, всё-таки Алонсо - один яркий лидер у «Краснодара», — сказал Балахнин.

«Краснодар» проведёт матч в рамках 19-го тура РПЛ против «Рубина» на своём поле. Игра пройдёт 2 марта, начало – в 16:30 мск. Следить за прямой текстовой трансляцией можно здесь.