Иванов подвёл итоги 2023 года для «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов подвёл итоги 2023 года для своей команды.

По мнению футболиста, в минувшем году казанцы сумели показать достойные результаты как в Мелбет-Первой лиге, так и в РПЛ. При этом Иванов подчеркнул, что «Рубин» способен выступать ещё лучше.

«Даже сейчас, добиваясь результата и набирая очки, я вижу, что мы играем немного не в ту игру, которую показываем на тренировках. Нужно больше раскрепоститься и хладнокровнее относиться ко всему», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Рубин» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч после зимнего перерыва казанская команда проведёт 2 марта против «Краснодара».