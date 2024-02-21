«Рубин» объявил о переходе Йокича

«Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Вождоваца» Богданом Йокичем.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, соглашение 23-летнего футболиста рассчитано на 4,5 года. За «Рубин» Йокич будет выступать под восьмым номером.

В нынешнем сезоне Йокич провёл за «Вождовац» 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает сербского футболиста в 1 миллион евро.

После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч во второй части сезона казанцы проведут 2 марта против нынешнего лидера чемпионата «Краснодара».