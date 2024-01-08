Ионов назвал футболистов «Краснодара» лучшими игроками РПЛ в 2023 году

Бывший футболист «Краснодара» Алексей Ионов назвал лучших игроков РПЛ в 2023 году.

Ионов выделил сразу трёх игроков «Краснодара»: Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова и Никиту Кривцова.

«Лучшими игроками в 2023 году я назову тройку из «Краснодара»: Сперцян, Черников и Кривцов», — цитирует Ионова Metaratings.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 2 марта против казанского «Рубина». До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.