Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ионов назвал футболистов «Краснодара» лучшими игроками РПЛ в 2023 году

08 Января 2024 • 11:28 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Бывший футболист «Краснодара» Алексей Ионов назвал лучших игроков РПЛ в 2023 году.

Ионов выделил сразу трёх игроков «Краснодара»: Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова и Никиту Кривцова.

«Лучшими игроками в 2023 году я назову тройку из «Краснодара»: Сперцян, Черников и Кривцов», — цитирует Ионова Metaratings.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 2 марта против казанского «Рубина». До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Алексей Ионов Никита Кривцов Эдуард Сперцян Александр Черников ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Января
10:56
Баньяц может покинуть «Краснодар» уже зимой
05 Января
10:38
Широков: «Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор»
10:21
«Краснодар» объявил о переходе Кастаньо 1
04 Января
11:52
Агент Кабелла: «Реми следит за результатами «Краснодара»
11:37
Агент Кастаньо: «Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»
03 Января
13:05
Иванов подвёл итоги 2023 года для «Рубина»
12:47
Агент Мансини: «Мы готовы рассмотреть варианты из России»
12:31
Агент: «Кайо отлично себя чувствует»
10:51
В агентстве подтвердили интерес «Краснодара» к Билю
29 Декабря
11:27
В «Карабахе» заявили, что не планируют отпускать Лунёва
28 Декабря
12:34
Якубко: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги»
24 Декабря
15:02
Безруков: «Для меня ориентир — Головин»
13:19
«Рубин» проявляет интерес к игроку сборной Кении
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 48
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше 18
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 9
«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А 8
Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки 8
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
11:40 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о Миранчуке: «Сейчас Гасперини видит его талант»
11:33 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» высказались о подписании экс-игрока «Реала»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Ионов назвал футболистов «Краснодара» лучшими игроками РПЛ в 2023 году
11:26 · Россия. Премьер-лига
Таранов высказался о трансфере Салтыкова в «Локомотив»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Кастаньо перешёл в «Краснодар»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Баньяц может покинуть «Краснодар» уже зимой
10:43 · Россия. Премьер-лига
Бабич рассказал, как проводит зимний отпуск
10:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Роналдо: «Посетим Ростов, чтобы осмотреть город и убедиться, что игрок будет в безопасности»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Бабич назвал главного фаворита Евро-2024
09:20 · Россия. Премьер-лига
Гайч рассказал об интересе двух известных клубов
08:26 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Возвращения российского футбола на международную арену не будет»
07 Января
23:55 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» подтвердили переговоры по Мелёшину
23:31 · Россия. Премьер-лига
Орещук: Российским тренерам не доверяют
23:04 · Россия. Премьер-лига
Один из форвардов «Факела» не поедет на сборы и будет искать новую команду
22:58 · Россия. Премьер-лига
Миранчук оформил ассист на седьмой минуте матча с «Ромой»
Все новости
Рекомендуем