Сергеев: Кордоба хорошо использует свои сильные данные

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился комментарием о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

— У него сильные данные, которыми он хорошо пользуется. Принимает, разворачивается, мощный сам по себе. Важно еще, что он нашел свою команду, — цитирует Сергеева «Спорт День за Днем».

В сезоне-2023/24 колумбийский голеадор провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.

После 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на два зачетных балла.