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В ПАОКе заявили, что не получали предложения от «Краснодара» по Живковичу

12 Февраля 2024 • 15:13 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

В ПАОКе заявили, что клуб не получал предложение от «Краснодара» по трансферу нападающего Андрии Живковича.

Ранее сообщалось, что переход сербского футболиста в российский клуб сорвался из-за беременности девушки Живковича.

«Получил ли ПАОК официальное предложение от «Краснодара»? Нет. Мы оповестили все клубы, которые интересуются Живковичем, что не будем обсуждать вариант с его продажей. Мы рассчитываем на него», — сказали в греческом клубе «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне Живкович провёл за ПАОК 31 матч, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

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