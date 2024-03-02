Ивич: «Тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков стоят за линией мяча»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Что, на ваш взгляд, произошло, почему «Краснодару» не удалось удержать победу, почему сыграли вничью?

- Футбол - это игра, в которую нужно играть до самой последней секунды. К сожалению, сегодня в самую последнюю минуту мы потеряли концентрацию, когда были стандарты. Игрок остался один, в итоге дальняя штанга. Так, к сожалению, получилось. Мы знали, что «Рубин» - это команда, которая сильна в стандартах. У нее сегодня действительно во время стандартов было преимущество. Сейчас нам остается думать и готовиться к следующей игре. То, что сегодня произошло, это, конечно, неприятно. Неприятно пропускать гол на последней минуте. В предыдущей игре мы на последней минуте гол забили. Это футбол. Нужно продолжать.

- Показалось, что вы были очень недовольны тем, что долго готовилась замена Кайо и его выход на поле. Так ли это?

- Не хочу об этом говорить.

- Сегодня по ходу матча пришлось перестроиться после травмы Петрова на новую формацию в защите. Насколько довольны тем, как стали играть после этого? Все ли получилось? Или это тоже сыграло какую-то негативную роль для «Краснодара» сегодня?

- Не сказать, что в защите у нас была проблема. Единственное, что был удар в первом тайме с расстояния по нашим воротам. И второй удар во втором тайме, если мне не изменяет память, когда мяч прилетел близко к штанге. Было достаточно опасно. Но со стороны соперника я не помню, чтобы соперник создавал много моментов. Сегодня в защите мы сыграли в общем хорошо. В атаке не скажу, что тоже хорошо сыграли. Не фантастично, но сыграли. Мы были лучше соперника. Но тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков стоят за линией мяча. Они вот так вот крепко стоят.