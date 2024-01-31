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Игнатьев — об уходе из «Краснодара»: «Иногда неправильно подбираю тон»

31 Января 2024 • 13:24 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Бывший нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, который перешёл текущей зимой в «Железничар», вспомнил о своём уходе из российского клуба.

Напомним, Игнатьев покинул «Краснодар» в начале января 2020 года, перейдя в казанский «Рубин».

«Там был такой момент, что где-то я резко ответил, но… Я не вспыльчивый человек. Просто иногда тон неправильно подбираю для ответа», — сказал Игнатьев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Текущий сезон 25-летний футболист начинал в составе «Сочи», за который он провёл 18 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Отметим, что нападающий является воспитанником «Краснодара», успев стать в составе «быков» победителем молодёжного первенства в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
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