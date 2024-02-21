Агент Йокича: «Богдан хотел в «Рубин» и никуда больше»

Милош Богданович, агент новичка «Рубина» Богдана Йокича, высказался о переходе своего клиента в казанский клуб из «Вождоваца».

По словам агента, Йокич имел несколько предложений от клубов из Австрии, Чехии, Кипра, Норвегии и Польши, но 23-летний серб хотел перейти только в «Рубин».

«У нас было несколько предложений, но мы остановились на «Рубине», потому что это большой клуб с традициями, а Россия — дружественная нам страна. Богдан хотел в «Рубин» и никуда больше.

Богдан хочет оставить большой след как в «Рубине», так и в российском футболе», — приводит слова Богдановича Sport24.

Свой первый матч после возобновления сезона «Рубин» проведёт 2 марта против «Краснодара». На сегодняшний день казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 турах.