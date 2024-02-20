Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян может перейти в «Атлетико»

20 Февраля 2024 • 16:43 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщил журналист Энрике Сатуро.

По информации источника, скауты испанского клуба следили за игрой 23-летнего футболиста в товарищеских матчах на сборах «Краснодара». Ожидается, что переход может состояться ближайшим летом.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, забил восемь голов и отал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.

После 25 туров чемпионата Испании «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 51 набранное очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Краснодар Эдуард Сперцян трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Февраля
15:28
Представитель Са отреагировал на новость об интересе «Краснодара» к бразильскому футболисту
18 Февраля
15:23
Деменко: «Сравнивать Сафонова с Акинфеевым пока рановато»
14:54
Агент Ранджеловича — о контракте: «Пока «Рубин» ничего не предлагал»
16 Февраля
15:32
Бывший вратарь «Рубина» Рыжиков рассказал об интересе «Барселоны»
15 Февраля
16:13
В «Локомотиве» из Загреба высказались об интересе «Рубина» к Горичану
13:39
Деменко: «Краснодар» постарается закрыть две-три позиции»
13:28
Агент: «У Кади не было мыслей об уходе из «Краснодара»
14 Февраля
13:11
Мостовой: «Краснодар» может стать чемпионом»
11:55
Агент: «В «Краснодаре» рассчитывают на Кайо»
10:34
Отец игрока «Краснодара» Кокшарова рассказал, зачем его сын начал сотрудничать со словенским агентством
13 Февраля
12:02
Агент: «Возвращение Кабелла в Россию невозможно»
12 Февраля
17:08
Чумич рассказал, как Красич повлиял на его переход в «Рубин»
15:13
В ПАОКе заявили, что не получали предложения от «Краснодара» по Живковичу
07 Февраля
16:46
Камоцци: «Краснодар» способен стать чемпионом в этом сезоне»
09:27
Рахимов выделил позитивные моменты в игре «Рубина» в проигранном матче против «Арды»
06 Февраля
17:15
Агент Константелиаса: «Интерес «Краснодара» к Янису? Мы не можем комментировать информацию о наших футболистах»
14:40
Агент Мансини: «Даниэль действительно мог оказаться в «Краснодаре»
11:27
Агент Тормены: «Уверен, во втором круге Витор проявит себя ещё лучше»
05 Февраля
17:03
Игрок «Рубина» Тесленко: «Думаю, «Зенит» станет чемпионом»
13:08
Агент Кастаньо: «Кевин точно поможет «Краснодару» добиться успеха»
11:53
Агент Ленини: «Скорее всего, Кевин покинет «Краснодар»
04 Февраля
14:46
Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Мы можем быть удовлетворены игрой в матче с «Родиной»
13:23
«Краснодар» может усилиться игроком сборной Сербии
10:30
Главный тренер «Эмирейтс» Дзенга: «Мы не интересуемся Ленини»
01 Февраля
11:46
Агент Рыбуса: «Будем надеяться, что к началу сезона Мацей будет готов»
31 Января
13:24
Игнатьев — об уходе из «Краснодара»: «Иногда неправильно подбираю тон»
30 Января
15:05
Агент Кастаньо: «Уверен, Кевин станет важным игроком «Краснодара»
14:21
Муравьёв: «Если Галицкий отойдёт от дел, «Краснодар» будет существовать»
09:22
Игрок «Химок» Руденко: «Я хотел бы, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат»
29 Января
13:29
Английский журналист: «АПЛ не блокировала переход Кордобы в «Фулхэм»
27 Января
11:46
Кордоба не покинет зимой «Краснодар»
25 Января
14:45
Силкин: «Кордоба очень похож на Кевина Кураньи»
11:00
Сперцян сосредоточен на «Краснодаре» и не перейдёт в другой российский клуб
10:21
«Краснодар» отказался продавать «Зениту» Сперцяна
24 Января
15:49
Агент Вады: «Варианты есть, но, вероятнее всего, Валентин останется в «Рубине»
15:20
«Краснодар» не интересовался игроком «Браги» Джало
14:59
Овчинников: «Ивич нашёл компромисс с Галицким»
13:58
Агент Кайо: «Пока мы не общались с «Краснодаром» о новом контракте»
23 Января
14:05
Агент Андраде: «Рубин» и «Краснодар» следят за игроком»
13:55
Чавара возвращается в «Рубин», «СКА-Хабаровск» досрочно завершил аренду
22 Января
16:31
Форвард «Краснодара» интересен четырём клубам АПЛ
13:06
Агент сообщил, что Кади не покинет зимой «Краснодар»
11:39
В «Карабахе» опровергли информацию о предложении «Рубина» по Андраде
11:28
Агент Батчи: «К Жоау был интерес со стороны европейских клубов, но он хочет помочь «Краснодару» завоевать чемпионство»
10:19
Агент Кордобы: «Джон останется в «Краснодаре» до конца сезона»
10:10
Игрок «Рубина» Грицаенко рассказал о специфике работы на зимних сборах
21 Января
16:35
Радимов: «Если Кастаньо вытеснил из состава сборной Колумбии самого Барриоса, наверное, он стоящий игрок»
16:27
Радимов: «Если Кордоба уйдёт из «Краснодара», это будет подарком для «Зенита»
15:43
Циклаури: «Я болею за «Краснодар», хочу, чтобы команда выиграла титул»
11:17
Агент Алонсо: «Хуниор останется в «Краснодаре»
09:22
«Краснодар» объявил о подписании контракта с Кастаньо
20 Января
12:49
Ари: «Зенит» вряд ли возьмёт чемпионство» 4
09:12
Деменко высказался о перспективах вратаря Агкацева в «Краснодаре»
19 Января
17:09
Первый тренер Сперцяна: «Эдик готов к переходу в «Ювентус»
16:34
Агент Тормены: «Витор полон сил и готов ко второй части сезона»
12:05
Игрок «Балтики» Остойич: «Краснодар» может стать чемпионом»
09:16
Быстров: «Я не сомневался в том, что руководство «Краснодара» договорится с Сафоновым»
18 Января
14:28
Давыдов: «Думаю, «Краснодар» выиграет чемпионат России» 2
11:41
Агент Бьеля: «Переход Пепа в российский клуб сейчас невозможен»
10:53
Кастаньо подпишет с «Краснодаром» четырёхлетний контракт
17 Января
11:17
Агент: «На данный момент интереса к Мансини из России нет»
11 Января
12:47
Силкин: «У «Краснодара» есть всё, чтобы побороться за чемпионство»
11:29
Агент рассказал, почему Ахметов не продлил контракт с «Краснодаром» 1
10:36
Черчесов считает, что «Краснодар» рискует своей философией
10 Января
12:35
«Баия» заинтересована в игроке «Краснодара» Алонсо
08 Января
12:05
Зырянов: «Если «Краснодар» хочет стать чемпионом, ему нельзя ждать осечки «Зенита»
11:28
Ионов назвал футболистов «Краснодара» лучшими игроками РПЛ в 2023 году
10:56
Баньяц может покинуть «Краснодар» уже зимой
05 Января
10:38
Широков: «Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор»
10:21
«Краснодар» объявил о переходе Кастаньо 1
04 Января
11:52
Агент Кабелла: «Реми следит за результатами «Краснодара»
11:37
Агент Кастаньо: «Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»
03 Января
13:05
Иванов подвёл итоги 2023 года для «Рубина»
12:47
Агент Мансини: «Мы готовы рассмотреть варианты из России»
12:31
Агент: «Кайо отлично себя чувствует»
10:51
В агентстве подтвердили интерес «Краснодара» к Билю
29 Декабря
11:27
В «Карабахе» заявили, что не планируют отпускать Лунёва
28 Декабря
12:34
Якубко: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги»
24 Декабря
15:02
Безруков: «Для меня ориентир — Головин»
13:19
«Рубин» проявляет интерес к игроку сборной Кении
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» ​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе Де Хеа решил, где продолжит карьеру ​Месси выступил с заявлением
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
17:49 · Россия. Премьер-лига
Угальде вновь отличился за «Спартак»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: Чем раньше Тюкавин уедет в Европу, тем лучше
17:43 · Россия. Премьер-лига
Аленичев предсказал ход чемпионской гонки РПЛ
17:37 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв объяснил, почему ЦСКА будет выше «Краснодара» в итоговой таблице РПЛ
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян забил «Зениту» в закрытом матче после срыва трансфера
17:26 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Яшин — сильнейший вратарь за всю историю футбола
17:16 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Алекс: Карпин приглашал меня в «Ростов»
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Зайнутдинов: «Очень соскучился по ребятам из ЦСКА»
16:59 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали, когда Горбани прибудет в расположение команды
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Зайнутдинов оказался в расположении ЦСКА видео
16:53 · Россия. Премьер-лига
Алекс: «Я об одном жалею в своей карьере, что не получилось взять трофей со «Спартаком»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Алекс: Я бился за футболку «Спартака», как за свою семью
16:43 · Россия. Премьер-лига
Сперцян может перейти в «Атлетико»
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Соболев не забил пенальти в матче «Спартака»
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев и Чалов – в основе ЦСКА на матч с «Химками»
Все новости
Рекомендуем