Сперцян может перейти в «Атлетико»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщил журналист Энрике Сатуро.

По информации источника, скауты испанского клуба следили за игрой 23-летнего футболиста в товарищеских матчах на сборах «Краснодара». Ожидается, что переход может состояться ближайшим летом.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, забил восемь голов и отал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.

После 25 туров чемпионата Испании «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 51 набранное очко.