Рахимов: «Команду поблагодарил, я считаю, что она как минимум заслужила это очко»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- 1:1, сравняли в самой концовке встречи с лидером чемпионата. Довольны ли вы результатом?

- Я думаю, что результат справедливый, потому что если взять в целом по игре, такого преимущества у «Краснодара» не было. Мы, конечно, допустили ошибку в первом тайме, когда пропустили гол. Было еще 2-3 эпизода неприятных возле наших ворот, но мы не ждали, что против «Краснодара» не будет неприятных моментов возле наших ворот. Мне очень понравилась реакция команды. Если брать 90 минут, то организация, наглость определенная в игре, желание вести борьбу, дисциплина, которая присутствовала во многих эпизодах и желание отыграться, не проиграть этот матч, заслуживает уважения. Поэтому я команду поблагодарил, я считаю, что она как минимум заслужила это очко.

- Как вам пришлось реагировать на те изменения, что произошли у «Краснодара» после замены Петрова? Или вы на это не реагировали и продолжали играть так же?

- Мы никак на это не реагировали, это замена по позиции. Мы в любом случае продолжали играть. Нам нужно было контролировать середину поля, ту игру, которую любит «Краснодар», у него очень мало получалось в середине, больше фланговых атак было. Поэтому на это реакции не было. Здесь был вопрос нашего состояния, каким оно будет. Но 90 минут в физическом плане команда была очень неплохой.

- Как можете оценить новичков, все ли хорошо, в чем нужно добавлять, как адаптация?

- Понятно, для них это совершенно другой темп игры, совершенно другая интенсивность, больше борьбы. Надо сказать, что они проявили себя с самой лучшей стороны.

- Сегодня очень много подсказок было своим именно перед стандартами у чужих ворот. До сих пор продолжается отработка?

- Она никогда не заканчивалась. Это отрабатываешь постоянно и под каждого соперника. Да, подсказки будут, они не закончатся на этом матче, а будут и в следующем.