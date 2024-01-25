Сперцян сосредоточен на «Краснодаре» и не перейдёт в другой российский клуб

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдёт в другой клуб РПЛ. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян.

По информации источника, 23-летний футболист полностью сосредоточен на выступлениях в составе «быков» и не намерен переходить в другой российский клуб.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался продавать Сперцяна в «Зенит». Сам футболист в будущем намерен переехать в Европу.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Рыночная стоимость игрока сборной Армении сейчас составляет 18 миллионов евро.