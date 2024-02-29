Кордоба рассказал, в чём разница между РПЛ и Бундеслигой

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнил РПЛ с немецкой Бундеслигой, где он выступал ранее.

По словам колумбийского футболиста, в отличии от немецких клубов, российские команды больше думают об обороне, нежели об игре в атаке.

«Там (в Бундеслиге) даже маленькие команды стараются атаковать и создавать моменты. В России же большинство соперников думают только о защите», — цитирует Кордобу «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков. Свой ближайший матч «быки» проведут 2 марта против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.