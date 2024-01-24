Агент Вады: «Варианты есть, но, вероятнее всего, Валентин останется в «Рубине»

Яго Рама Лопес, агент полузащитника «Рубина» Валентина Вады, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, интерес к 27-летнему аргентинцу со стороны других клубов есть, однако, скорее всего, Вада останется в Казани.

«Мы не на рынке сейчас. Варианты есть, но, вероятнее всего, Валентин останется в «Рубине» до конца сезона», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Вада перешёл в «Рубин» в сентябре прошлого года из клуба «Реал Сарагоса». В составе казанской команды полузащитник успел провести 12 матчей, забить три гола и отдать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского игрока в 1,5 миллиона евро.