Йокич рассказал, что советовался с игроком «Зенита» перед своим переходом в «Рубин»

Новичок «Рубина» Богдан Йокич рассказал, кто ему порекомендовал перейти в российский клуб.

По словам сербского полузащитника, перед своим трансфером он посоветовался с защитником «Зенита» Страхиньей Эраковичем.

«Когда я узнал об интересе «Рубина» ко мне, мы с ним пересеклись в Белграде. Я рассказал ему, что еду в Россию, в «Рубин». И он очень обрадовался, высоко отозвался о клубе, стадионе, рассказал много хорошего о «Рубине», — приводит слова Йокича пресс-служба клуба.

В 18 турах РПЛ «Рубин» набрал 28 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Свой ближайший официальный матч казанцы проведут 2 марта против нынешнего лидера чемпионата «Краснодара».