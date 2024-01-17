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Агент: «На данный момент интереса к Мансини из России нет»

17 Января 2024 • 11:17 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему аргентинцу проявляет «Краснодар», а сам футболист готов рассмотреть варианты продолжения своей карьеры в России.

«На данный момент интереса к Мансини из России нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мансини провёл за «Панатинаикос» 28 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского вингера в 3 миллиона евро.

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