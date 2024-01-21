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Агент Алонсо: «Хуниор останется в «Краснодаре»

21 Января 2024 • 11:17 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Диего Серрати, агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, сообщил, что парагвайский футболист не покинет российский клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах Алонсо заинтересован бразильский клуб «Баия».

«Алонсо останется в «Краснодаре», — приводит слова Серрати «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Алонсо провёл за «Краснодар» 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 8 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. За 12 матчей до конца турнира «быки» опережают своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.

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