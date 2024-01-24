Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Овчинников: «Ивич нашёл компромисс с Галицким»

24 Января 2024 • 14:59 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников поделился мнением о работе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Напомним, Ивич возглавил «быков» в январе 2023 года. После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 38 набранных очков.

Овчинников отметил, что Ивич сумел найти компромисс с владельцем клуба Сергеем Галицким, изменив стиль игры команды на более прагматичный. По мнению эксперта, за счёт таких перемен «Краснодару» и удаётся добиваться результата.

«Владимир Ивич вообще сделал мини-революцию в «Краснодаре». У него сбалансированная команда, в которой внимание уделяется и обороне, и атаке.  

Красивый футбол без результата — это не развитие клуба. Нужны трофеи, победы, чтобы создавать историю, привлекать болельщиков», — цитирует Овчинникова Sport24.

Отметим, что «Краснодар» ещё ни разу в своей истории не выигрывал чемпионский титул. Свой первый матч в весенней части сезона РПЛ «быки» проведут в начале марта против казанского «Рубина».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Овчинников Владимир Ивич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Января
14:59
Овчинников: «Ивич нашёл компромисс с Галицким»
23 Января
14:05
Агент Андраде: «Рубин» и «Краснодар» следят за игроком»
13:55
Чавара возвращается в «Рубин», «СКА-Хабаровск» досрочно завершил аренду
22 Января
16:31
Форвард «Краснодара» интересен четырём клубам АПЛ
13:06
Агент сообщил, что Кади не покинет зимой «Краснодар»
11:39
В «Карабахе» опровергли информацию о предложении «Рубина» по Андраде
11:28
Агент Батчи: «К Жоау был интерес со стороны европейских клубов, но он хочет помочь «Краснодару» завоевать чемпионство»
10:19
Агент Кордобы: «Джон останется в «Краснодаре» до конца сезона»
10:10
Игрок «Рубина» Грицаенко рассказал о специфике работы на зимних сборах
21 Января
16:35
Радимов: «Если Кастаньо вытеснил из состава сборной Колумбии самого Барриоса, наверное, он стоящий игрок»
16:27
Радимов: «Если Кордоба уйдёт из «Краснодара», это будет подарком для «Зенита»
15:43
Циклаури: «Я болею за «Краснодар», хочу, чтобы команда выиграла титул»
11:17
Агент Алонсо: «Хуниор останется в «Краснодаре»
09:22
«Краснодар» объявил о подписании контракта с Кастаньо
20 Января
12:49
Ари: «Зенит» вряд ли возьмёт чемпионство» 4
09:12
Деменко высказался о перспективах вратаря Агкацева в «Краснодаре»
19 Января
17:09
Первый тренер Сперцяна: «Эдик готов к переходу в «Ювентус»
16:34
Агент Тормены: «Витор полон сил и готов ко второй части сезона»
12:05
Игрок «Балтики» Остойич: «Краснодар» может стать чемпионом»
09:16
Быстров: «Я не сомневался в том, что руководство «Краснодара» договорится с Сафоновым»
18 Января
14:28
Давыдов: «Думаю, «Краснодар» выиграет чемпионат России» 2
11:41
Агент Бьеля: «Переход Пепа в российский клуб сейчас невозможен»
10:53
Кастаньо подпишет с «Краснодаром» четырёхлетний контракт
17 Января
11:17
Агент: «На данный момент интереса к Мансини из России нет»
11 Января
12:47
Силкин: «У «Краснодара» есть всё, чтобы побороться за чемпионство»
11:29
Агент рассказал, почему Ахметов не продлил контракт с «Краснодаром» 1
10:36
Черчесов считает, что «Краснодар» рискует своей философией
10 Января
12:35
«Баия» заинтересована в игроке «Краснодара» Алонсо
08 Января
12:05
Зырянов: «Если «Краснодар» хочет стать чемпионом, ему нельзя ждать осечки «Зенита»
11:28
Ионов назвал футболистов «Краснодара» лучшими игроками РПЛ в 2023 году
10:56
Баньяц может покинуть «Краснодар» уже зимой
05 Января
10:38
Широков: «Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор»
10:21
«Краснодар» объявил о переходе Кастаньо 1
04 Января
11:52
Агент Кабелла: «Реми следит за результатами «Краснодара»
11:37
Агент Кастаньо: «Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»
03 Января
13:05
Иванов подвёл итоги 2023 года для «Рубина»
12:47
Агент Мансини: «Мы готовы рассмотреть варианты из России»
12:31
Агент: «Кайо отлично себя чувствует»
10:51
В агентстве подтвердили интерес «Краснодара» к Билю
29 Декабря
11:27
В «Карабахе» заявили, что не планируют отпускать Лунёва
28 Декабря
12:34
Якубко: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги»
24 Декабря
15:02
Безруков: «Для меня ориентир — Головин»
13:19
«Рубин» проявляет интерес к игроку сборной Кении
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Соболенко разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
14:59 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Ивич нашёл компромисс с Галицким»
14:58 · Россия. Премьер-лига
«Карпин теперь должен уйти из сборной России»: Фанаты резко отреагировали на откровения жены тренера
14:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бывший игрок «Локомотива» Зинович перешёл в махачкалинское «Динамо» официально
14:36 · Россия. Премьер-лига
Нидерландский журналист: «Переговоры между «Спартаком» и «Твенте» по Угальде находятся на завершающей стадии»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Томпсон прибыл в расположение команды»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Якубко: Десять бразильцев в «Зените» — это многовато
14:09 · Россия. Премьер-лига
«Урал» объявил о расставании с Цулукидзе официально
13:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Кайо: «Пока мы не общались с «Краснодаром» о новом контракте»
13:50 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» не хочет отдавать Калинского в «Балтику»
13:39 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» отказались отвечать на вопрос о возможном подписании контракта с Глушаковым
13:37 · Россия. Премьер-лига
У нидерландской прокуратуры не получилось добиться экстрадиции Промеса
13:30 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Сейчас дорога в Европу закрыта почти для всех российских футболистов»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Угальде заслуживает внимания»
13:09 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» ищет забивного нападающего на замену Конате
12:59 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» объявил о переходе чилийца Сааведры официально
Все новости
Рекомендуем