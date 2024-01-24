Овчинников: «Ивич нашёл компромисс с Галицким»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников поделился мнением о работе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Напомним, Ивич возглавил «быков» в январе 2023 года. После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 38 набранных очков.

Овчинников отметил, что Ивич сумел найти компромисс с владельцем клуба Сергеем Галицким, изменив стиль игры команды на более прагматичный. По мнению эксперта, за счёт таких перемен «Краснодару» и удаётся добиваться результата.

«Владимир Ивич вообще сделал мини-революцию в «Краснодаре». У него сбалансированная команда, в которой внимание уделяется и обороне, и атаке.

Красивый футбол без результата — это не развитие клуба. Нужны трофеи, победы, чтобы создавать историю, привлекать болельщиков», — цитирует Овчинникова Sport24.

Отметим, что «Краснодар» ещё ни разу в своей истории не выигрывал чемпионский титул. Свой первый матч в весенней части сезона РПЛ «быки» проведут в начале марта против казанского «Рубина».