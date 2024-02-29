​«Краснодар» сделал предложения Сперцяну и Черникову

«Краснодар» рассчитывает продлить контракты с атакующим полузащитником Эдуардом Сперцяном и опорным полузащитником Александром Черниковым. Текущий лидер Российской премьер-лиги начал переговоры с футболистами.

Согласно информации «Чемпионата», «Краснодар» уже сделал предложения 23-летнему Сперцяну и 24-летнему Черникову. Оба футболиста являются воспитанниками академии краснодарского клуба.

Стоит сказать, что ранее слухи активно связывали Эдуарда Сперцяна с клубами из Европы.

Ближайший матч Премьер-лиги «Краснодар» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Рубина» на своём поле.