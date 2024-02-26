Агент Тормены: «Витор готов к возобновлению сезона»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, рассказал о готовности бразильского футболиста ко второй части нынешнего сезона.

«Витор готов, он в хорошем состоянии подходит к возобновлению сезона РПЛ. Все ждут, что «Краснодар» продолжит также уверенно идти к титулу», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Тормена провёл за «быков» 16 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Свой первый матч после возобновления РПЛ «Краснодар» проведёт 2 марта против «Рубина». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.