Карраскаль: «Кастаньо обладает качествами суперигрока»

Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился мнением о своём соотечественнике Кевине Кастаньо, который в зимнее трансферное окно пополнил состав «Краснодара».

Карраскаль назвал подписание Кастаньо сильным приобретением для «Краснодара», выразив уверенность, что полузащитник поможет быкам достичь высоких целей.

«Это отличный игрок с хорошей техникой. Он обладает качествами суперигрока. Я его очень хорошо знаю по сборной, это мой хороший друг», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт в субботу, 2 марта, против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.