Силкин: «Кордоба очень похож на Кевина Кураньи»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сравнил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу с экс-игроком «бело-голубых» Кевином Кураньи.

Специалист отметил, что колумбиец является очень быстрым и мобильным футболистом, который всегда нацелен на ворота.

«Кордоба — один из лучших нападающих в РПЛ. Это быстрый, мобильный игрок, который здорово играет спиной к воротам. Кордоба очень похож на Кевина Кураньи — если его разозлить, вы не остановите его», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кордоба провёл за «Краснодар» 20 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, немецкий нападающий Кураньи выступал за «Динамо» в период с 2010 по 2015 год. Также он провёл 52 матча в составе национальной сборной Германии.