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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Краснодара» Кордоба: «Нам нужно только первое место»

29 Февраля 2024 • 11:07 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
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02.03 16:30

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о цели команды на оставшуюся часть сезона.

По словам колумбийского футболиста, «быки» настроены на завоевание чемпионского титула.

«Если говорить о прошлом, то мы играли в финале Кубка России. И выступали неплохо, несмотря на то что игра состоялась в Москве. В этом сезоне нам нужно только первое место!» — цитирует Кордобу «Спорт-Экспресс».

В 18 турах РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая второй «Зенит» на два балла. Свой первый матч после возобновления сезона «быки» проведут 2 марта против «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
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