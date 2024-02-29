Игрок «Краснодара» Кордоба: «Нам нужно только первое место»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о цели команды на оставшуюся часть сезона.

По словам колумбийского футболиста, «быки» настроены на завоевание чемпионского титула.

«Если говорить о прошлом, то мы играли в финале Кубка России. И выступали неплохо, несмотря на то что игра состоялась в Москве. В этом сезоне нам нужно только первое место!» — цитирует Кордобу «Спорт-Экспресс».

В 18 турах РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая второй «Зенит» на два балла. Свой первый матч после возобновления сезона «быки» проведут 2 марта против «Рубина».