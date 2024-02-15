Деменко: «Краснодар» постарается закрыть две-три позиции»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о траснферной политике южан.

Напомним, текущей зимой «Краснодар» подписал только колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо.

Деменко считает, что состав «быков» пополнят ещё несколько новых футболистов.

«Мне кажется, «Краснодар» ведёт переговоры насчёт новичков, но тайно, секретов не раскрывает. В любом случае, ещё будут приобретения. Две-три позиции они постараются закрыть», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Краснодару» в первую очередь необходим новый нападающий, который смог бы заменить Джона Кордобу.

После 18 туров РПЛ команда Владимира Ивича возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.