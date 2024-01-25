«Краснодар» отказался продавать «Зениту» Сперцяна

«Краснодар» отказался продавать полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Зенит».

По информации Metaratings, зимой петербургский клуб хотел усилить линию атаки 23-летним футболистом, однако руководство «Краснодара» не пожелало отпускать лидера команды в другой российский клуб. Отмечается, что и сам Сперцян не хочет переходить в «Зенит» и рассчитывает продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось, что интерес к Сперцяну проявляет туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Сперцян провёл в составе «быков» 21 матч, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.