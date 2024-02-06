Агент Мансини: «Даниэль действительно мог оказаться в «Краснодаре»

Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, высказался о будущем своего клиента.

Литтери подтвердил информацию о том, что 27-летний аргентинец мог оказаться в «Краснодаре», отметив при этом, что сейчас никаких контактов с российским клубом у него нет.

«Мансини действительно мог оказаться в «Краснодаре», мы общались с клубом. Но сейчас контактов нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мансини провёл за «Панатинаикос» 33 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского вингера в 3 миллиона евро.