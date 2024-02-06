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Агент Мансини: «Даниэль действительно мог оказаться в «Краснодаре»

06 Февраля 2024 • 14:40 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, высказался о будущем своего клиента.

Литтери подтвердил информацию о том, что 27-летний аргентинец мог оказаться в «Краснодаре», отметив при этом, что сейчас никаких контактов с российским клубом у него нет.

«Мансини действительно мог оказаться в «Краснодаре», мы общались с клубом. Но сейчас контактов нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мансини провёл за «Панатинаикос» 33 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского вингера в 3 миллиона евро.

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Панатинаикос Краснодар Даниэль Мансини Габриэль Литтери ещё теги

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