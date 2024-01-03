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Агент: «Кайо отлично себя чувствует»

03 Января 2024 • 12:31 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал, как проходит восстановление его клиента после травмы.

«Кайо отлично себя чувствует, восстановление близко к завершению. Он поедет на сборы с «Краснодаром», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Кайо провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 2 марта против казанского «Рубина».  До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.

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