Агент: «Кайо отлично себя чувствует»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал, как проходит восстановление его клиента после травмы.

«Кайо отлично себя чувствует, восстановление близко к завершению. Он поедет на сборы с «Краснодаром», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Кайо провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 2 марта против казанского «Рубина». До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.