​«Рубин» - в лидерах РПЛ по голам после стандартов

«Рубин» смог набрать очки в гостях у «Краснодара» - субботний матч девятнадцатого тура между командами завершился со счётом 1:1. Уравнять количество единиц на табло «рубиновые» смогли в концовке, забив после углового.

Как сообщает Opta, «Рубин» в этом сезоне Российской премьер-лиги забил после стандартных положений (без учёта пенальти) уже 7 голов. Столько же после стандартов забил «Локомотив». При этом ни одна из команд РПЛ не организовала после стандартных положений больше забитых мячей.

Теперь «Рубин» будет готовиться к домашнему матчу чемпионата России против «Пари НН». Команды сыграют в субботу, 9 марта.