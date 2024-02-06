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Агент Константелиаса: «Интерес «Краснодара» к Янису? Мы не можем комментировать информацию о наших футболистах» эксклюзив

06 Февраля 2024 • 17:15 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Леонидас Афанасулас, агент полузащитника ПАОКа  Яниса Константелиаса, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», ответил на вопрос, проявлял ли «Краснодар» интерес к 20-летнему футболисту.

«Интересовался ли «Краснодар» Янисом? К сожалению, мы не можем комментировать информацию о наших футболистах», — заявил агент.

Ранее сообщалось, что помимо Андрии Живковича, «Краснодару» интересен ещё один полузащитник ПАОКа. При этом, по информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в руководстве греческого клуба не готовы расставаться с игроком дешевле, чем за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Константелиас провёл за ПАОК 36 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Греции в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПАОК Янис Константелиас Леонидас Афанасулас ещё теги

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