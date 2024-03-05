Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал руководство «Краснодара» за проводимую трансферную политику.

Такое ощущение, что в «Краснодаре» руководство делает всё, чтобы клуб не стал чемпионом. Я сейчас говорю не про господина Галицкого, а про генерального директора и так далее, кто там ещё. Когда команда борется за чемпионство, во время зимнего перерыва её должны конкретно усиливать, закрывать проблемные позиции. Но «Краснодар» что делал? Я думаю, за Са заплатили сумасшедшие деньги, которым он сто процентов не соответствует.

Хорошо зная тренера Ивича, я полагаю, что зимних новичков «Краснодар» взял без согласования с ним. А надо было брать трёх-четырёх действительно сильных футболистов. Был же у них на примете Живкович из ПАОКа. Он на самом деле сильный игрок, я знаю. Ребята агенты иностранцы мне рассказывали, что «Краснодар» хотел ещё нападающего хорошего взять. Почему эти трансферы не состоялись, мне неизвестно. Чтобы бороться за первое место, у тебя должны быть равнозначные замены на всех позициях. Это хорошо, что задняя линия у «Краснодара» сейчас сильно выглядит, – сказал Стипиди.

Зимой «Краснодар» приобрёл 23-летнего колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо из «Крус Асуля» и 29-летнего бразильского нападающего Виктора Са из «Ботафого».