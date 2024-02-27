Кривцов не поможет «Краснодару» в матче с «Рубином»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов пропустит матч 19-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

По информации «РБ Спорт», 21-летний футболист не сможет помочь своей команде по причине травмы, которую он получил на сборах «Краснодара» в Дубае.

В текущем сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 22 матча, в которых забил два гола.

Матч «Краснодар» — «Рубин» состоится в субботу, 2 марта. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая седьмых казанцев на 10 очков.