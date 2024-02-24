Сёмин оценил трансферную кампанию «Краснодара»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием о работе «Краснодара» на трансферном рынке текущей зимой.

— Я оцениваю трансферную кампанию «Краснодара» с положительной точки зрения. Они купили игроков, которые их усилят, — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Как считает специалист, у «быков» сейчас хороший состав, а лишние люди могут помешать команде в борьбе за трофей.

По итогам 18 сыгранных матчей «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В копилке команды Владимира Ивича 38 зачетных баллов. Отрыв кубанского коллектива от идущего на втором месте «Зенита» составляет два очка.