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Сёмин оценил трансферную кампанию «Краснодара»

24 Февраля 2024 • 18:35 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием о работе «Краснодара» на трансферном рынке текущей зимой.

— Я оцениваю трансферную кампанию «Краснодара» с положительной точки зрения. Они купили игроков, которые их усилят, — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Как считает специалист, у «быков» сейчас хороший состав, а лишние люди могут помешать команде в борьбе за трофей.

По итогам 18 сыгранных матчей «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В копилке команды Владимира Ивича 38 зачетных баллов. Отрыв кубанского коллектива от идущего на втором месте «Зенита» составляет два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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