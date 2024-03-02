​«Краснодар» потерял очки, но установил рекорд

Весеннюю часть сезона «Краснодар» начал с осечки – домашний матч чемпионата России против «Рубина» команда Владимира Ивича завершила вничью со счётом 1:1.

Несмотря на потерю двух зачётных баллов, «Краснодар» установил рекорд. Ранее «быки» никогда не набирали 39 очков в стартовых 19 турах Премьер-лиги. Об этом рассказывает Opta.

Стоит сказать, что в ближайшие часы «Краснодар» может потерять лидерство в Премьер-лиге. «Зенит» выйдет на вершину турнирной таблицы, если сможет обыграть «Спартак» на своём поле. Не пропустите трансляцию этой игры в текстовом формате на портале LiveResult.