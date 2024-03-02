Лидер сразу оступился: «Краснодар» упустил победу над «Рубином» и теперь ждёт результат битвы «Зенита» со «Спартаком»

«Рубин» и «Краснодар» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 19-го тура РПЛ состоялся 2 марта на стадионе «Краснодар».

Лидер чемпионата возобновлял сезон домашним матчем против «Рубина». Обе команды умеют «сушить» игру, обе команды предпочитают закрытый футбол, обе команды не любят рисковать. «Краснодар» в старте представил всего двух россиян (Сафонов, Петров) и одного армянин (Сперцян), все остальные легионеры очень далеки от России: Тормена, Оласа, Алонсо, Ленини, Кади, Олусегун, Мозес и Виктор Са. А Рахимова тоже много легионеров, атакующие действия возглавляли как раз Даку и Вада.

И ещё состав «Краснодара» претерпел изменение на 11-й минуте. Травму получил Петров, а вместо него вышел тёзка Волков. Любопытно, что в меньшинстве «Краснодар» создал первые моменты в матче. Сначала Хуниор Алонсо замкнул подачу от угла поля, опасно пробив в ближний угол – спас Юрий Дюпин. Затем он же откликнулся на кросс и забросил уже в дальний угол, но в этот раз его удар притормозил каркас ворот «Рубина».

Активнейший отрезок «Краснодара» сменился владением «Рубина». Игра вообще протекала на невысоких скоростях, а дальний выстрел Зотова, размявший Сафонова, стал главным эпизодом за целые полчаса. Вспышка наступила лишь под занавес тайма, когда наконец-то случился гол. И пришёл он из ничего. Со своей половины поля забросил гиперактивный Алонсо, Дюпин вылетел из ворот, но махнул ногой мимо мяча, а Олусегуну оставалось уже просто попасть по пустому створу – 1:0.

Гол воодушевил «Краснодар». Теперь «быки» заиграли куда спокойнее, увереннее, а вот «Рубин» слегка поплыл. Второй мяч мог оформлять Мозес, оказавшийся на отскоке после дальнего удара. Стоял он практически перед воротами, но не смог переиграть Дюпина, пробив точно в него. На исходе часа игры плотный удар Сперцяна голкипера парировал точно на Олусегуна. Дубль мог оформлять форвард, но и пробил выше, и в офсайде находился.

Отыгрываться нужно было «Рубину», но у гостей-то как раз мало что получалось. Только владение мячом было поровну, а игру вёл «Краснодар». И атаки проходили довольно простенькие: Мозес корпусом оттеснил защитника, убежал к штрафной площади, в падении пробив точно в Дюпина. Из неприятных новостей была только жёлтая карточка Сперцяна – первая в этом матче. Но из-за неё Эдуард пропустит следующий тур.

В остальном шло всё без плохих новостей для «Краснодара». Очередной дальний удар Зотова пролетел выше цели, позиционные атаки у «Рубина» не получились. И всё спокойно было, но на 90-й минуте Ашурматов точным ударом из центра штрафной площади замкнул подачу Вады от угла поля - 1:1. Эта ничья позволила «быкам» оторваться от «Зенита» только на три очка. У действующего чемпиона впереди игра со «Спартаком».