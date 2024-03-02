Ивич дал оценку новичкам, Кастаньо и Са

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Рубином».
- Два новичка в составе «Краснодара». Кастаньо давно тренировался с командой. Са лишь недавно присоединился к клубу и сегодня в старте. Почему так? Насколько каждый из них готов, как проходит их адаптация?
- Действительно, у нас два новичка. В плане Кастаньо, он был с нами практически с самого начал предсезонки и сборов. Он с нами тренировался, но до этого два месяца, к сожалению, у него не было ни игр, и тренировок. Насчет Виктора Са, он буквально неделю назад перед прибытием к нам играл официальный матч. Так что он готов, у него есть опыт. Также он играл и соревновался в Бразилии. Он получает преимущество своими характеристиками. У него есть определенные качества, которые ему дают определенное преимущество на поле. Ему также 30 лет, он опытный игрок. На последних тренировках он нам показал, что мы можем на него рассчитывать.
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