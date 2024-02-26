В агентстве Сперцяна заявили, что футболист не планировал покидать зимой «Краснодар»

В агентстве RP, которые представляет интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказались о возможном уходе 23-летнего футболиста из клуба.

«Сперцян не собирался покидать «Краснодар» этой зимой, ноль шансов. Он сосредоточен сейчас на своей команде», — сказали в агентстве в комментарии для «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.

Действующий контракт полузащитника с «быками» рассчитан до конца июня 2026 года.