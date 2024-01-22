Форвард «Краснодара» интересен четырём клубам АПЛ

Нападающий российского «Краснодара» Джон Кордоба интересен сразу четырём клубам из Английской премьер-лиги. Как сообщает инсайдер Низар Кинселла, 30-летний колумбиец находится в сфере интересов «Эвертона», «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас» и «Фулхэма».

Как сообщает источник, все перечисленные клубы хотели бы арендовать футболиста до конца сезона. «Краснодар» настаивает на том, чтобы в сделку была включена опция выкупа за 8 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Кордоба отметился 8 голами и ассистом в 16 матчах, что помогло «Краснодару» закончить первую половину сезона в качестве лидера чемпионата.