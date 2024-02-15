Агент: «У Кади не было мыслей об уходе из «Краснодара»

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, заявил, что у бразильского футболиста не было мыслей об уходе из клуба в зимнее трансферное окно.

«Кади не так много играл в первой части РПЛ, но у него не было мыслей об уходе из «Краснодара». Уверен, во второй части он сделает всё, чтобы клуб завоевал чемпионский титул», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кади провёл за «Краснодар» 21 матч, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до середины 2026 года.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.