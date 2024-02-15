Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «У Кади не было мыслей об уходе из «Краснодара»

15 Февраля 2024 • 13:28 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, заявил, что у бразильского футболиста не было мыслей об уходе из клуба в зимнее трансферное окно.

«Кади не так много играл в первой части РПЛ, но у него не было мыслей об уходе из «Краснодара». Уверен, во второй части он сделает всё, чтобы клуб завоевал чемпионский титул», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кади провёл за «Краснодар» 21 матч, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до середины 2026 года.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Хелсио Алиск Кади Боржес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Февраля
13:28
Агент: «У Кади не было мыслей об уходе из «Краснодара»
14 Февраля
13:11
Мостовой: «Краснодар» может стать чемпионом»
11:55
Агент: «В «Краснодаре» рассчитывают на Кайо»
10:34
Отец игрока «Краснодара» Кокшарова рассказал, зачем его сын начал сотрудничать со словенским агентством
13 Февраля
12:02
Агент: «Возвращение Кабелла в Россию невозможно»
12 Февраля
17:08
Чумич рассказал, как Красич повлиял на его переход в «Рубин»
15:13
В ПАОКе заявили, что не получали предложения от «Краснодара» по Живковичу
07 Февраля
16:46
Камоцци: «Краснодар» способен стать чемпионом в этом сезоне»
09:27
Рахимов выделил позитивные моменты в игре «Рубина» в проигранном матче против «Арды»
06 Февраля
17:15
Агент Константелиаса: «Интерес «Краснодара» к Янису? Мы не можем комментировать информацию о наших футболистах»
14:40
Агент Мансини: «Даниэль действительно мог оказаться в «Краснодаре»
11:27
Агент Тормены: «Уверен, во втором круге Витор проявит себя ещё лучше»
05 Февраля
17:03
Игрок «Рубина» Тесленко: «Думаю, «Зенит» станет чемпионом»
13:08
Агент Кастаньо: «Кевин точно поможет «Краснодару» добиться успеха»
11:53
Агент Ленини: «Скорее всего, Кевин покинет «Краснодар»
04 Февраля
14:46
Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Мы можем быть удовлетворены игрой в матче с «Родиной»
13:23
«Краснодар» может усилиться игроком сборной Сербии
10:30
Главный тренер «Эмирейтс» Дзенга: «Мы не интересуемся Ленини»
01 Февраля
11:46
Агент Рыбуса: «Будем надеяться, что к началу сезона Мацей будет готов»
31 Января
13:24
Игнатьев — об уходе из «Краснодара»: «Иногда неправильно подбираю тон»
30 Января
15:05
Агент Кастаньо: «Уверен, Кевин станет важным игроком «Краснодара»
14:21
Муравьёв: «Если Галицкий отойдёт от дел, «Краснодар» будет существовать»
09:22
Игрок «Химок» Руденко: «Я хотел бы, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат»
29 Января
13:29
Английский журналист: «АПЛ не блокировала переход Кордобы в «Фулхэм»
27 Января
11:46
Кордоба не покинет зимой «Краснодар»
25 Января
14:45
Силкин: «Кордоба очень похож на Кевина Кураньи»
11:00
Сперцян сосредоточен на «Краснодаре» и не перейдёт в другой российский клуб
10:21
«Краснодар» отказался продавать «Зениту» Сперцяна
24 Января
15:49
Агент Вады: «Варианты есть, но, вероятнее всего, Валентин останется в «Рубине»
15:20
«Краснодар» не интересовался игроком «Браги» Джало
14:59
Овчинников: «Ивич нашёл компромисс с Галицким»
13:58
Агент Кайо: «Пока мы не общались с «Краснодаром» о новом контракте»
23 Января
14:05
Агент Андраде: «Рубин» и «Краснодар» следят за игроком»
13:55
Чавара возвращается в «Рубин», «СКА-Хабаровск» досрочно завершил аренду
22 Января
16:31
Форвард «Краснодара» интересен четырём клубам АПЛ
13:06
Агент сообщил, что Кади не покинет зимой «Краснодар»
11:39
В «Карабахе» опровергли информацию о предложении «Рубина» по Андраде
11:28
Агент Батчи: «К Жоау был интерес со стороны европейских клубов, но он хочет помочь «Краснодару» завоевать чемпионство»
10:19
Агент Кордобы: «Джон останется в «Краснодаре» до конца сезона»
10:10
Игрок «Рубина» Грицаенко рассказал о специфике работы на зимних сборах
21 Января
16:35
Радимов: «Если Кастаньо вытеснил из состава сборной Колумбии самого Барриоса, наверное, он стоящий игрок»
16:27
Радимов: «Если Кордоба уйдёт из «Краснодара», это будет подарком для «Зенита»
15:43
Циклаури: «Я болею за «Краснодар», хочу, чтобы команда выиграла титул»
11:17
Агент Алонсо: «Хуниор останется в «Краснодаре»
09:22
«Краснодар» объявил о подписании контракта с Кастаньо
20 Января
12:49
Ари: «Зенит» вряд ли возьмёт чемпионство» 4
09:12
Деменко высказался о перспективах вратаря Агкацева в «Краснодаре»
19 Января
17:09
Первый тренер Сперцяна: «Эдик готов к переходу в «Ювентус»
16:34
Агент Тормены: «Витор полон сил и готов ко второй части сезона»
12:05
Игрок «Балтики» Остойич: «Краснодар» может стать чемпионом»
09:16
Быстров: «Я не сомневался в том, что руководство «Краснодара» договорится с Сафоновым»
18 Января
14:28
Давыдов: «Думаю, «Краснодар» выиграет чемпионат России» 2
11:41
Агент Бьеля: «Переход Пепа в российский клуб сейчас невозможен»
10:53
Кастаньо подпишет с «Краснодаром» четырёхлетний контракт
17 Января
11:17
Агент: «На данный момент интереса к Мансини из России нет»
11 Января
12:47
Силкин: «У «Краснодара» есть всё, чтобы побороться за чемпионство»
11:29
Агент рассказал, почему Ахметов не продлил контракт с «Краснодаром» 1
10:36
Черчесов считает, что «Краснодар» рискует своей философией
10 Января
12:35
«Баия» заинтересована в игроке «Краснодара» Алонсо
08 Января
12:05
Зырянов: «Если «Краснодар» хочет стать чемпионом, ему нельзя ждать осечки «Зенита»
11:28
Ионов назвал футболистов «Краснодара» лучшими игроками РПЛ в 2023 году
10:56
Баньяц может покинуть «Краснодар» уже зимой
05 Января
10:38
Широков: «Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор»
10:21
«Краснодар» объявил о переходе Кастаньо 1
04 Января
11:52
Агент Кабелла: «Реми следит за результатами «Краснодара»
11:37
Агент Кастаньо: «Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»
03 Января
13:05
Иванов подвёл итоги 2023 года для «Рубина»
12:47
Агент Мансини: «Мы готовы рассмотреть варианты из России»
12:31
Агент: «Кайо отлично себя чувствует»
10:51
В агентстве подтвердили интерес «Краснодара» к Билю
29 Декабря
11:27
В «Карабахе» заявили, что не планируют отпускать Лунёва
28 Декабря
12:34
Якубко: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги»
24 Декабря
15:02
Безруков: «Для меня ориентир — Головин»
13:19
«Рубин» проявляет интерес к игроку сборной Кении
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить Чалов может проститься с ЦСКА Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля» Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Февраля
15:01 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Решение «Спартака» расстаться с Масловым, Классеном, Мартинсом и Мозесом выглядит логичным»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга»: «По Вере, Мансилье и Гойковичу предложений нет»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Тугарев близок к переходу из «Ростова» в московский клуб
14:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Стефановича не исключил уход игрока из «Торпедо»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир: «Теперь Промес не захочет покидать Россию»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Семёнов назвал лучшего молодого игрока РПЛ
14:07 · Россия. Премьер-лига
Мейра — о сборной России: «Раньше были большие личности, у нынешних футболистов совершенно другая психология»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Не думаю, что ситуация с Промесом повлияет на имидж РПЛ, у нас каждый второй сидел» 1
13:39 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» постарается закрыть две-три позиции»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Бушманов ответил, готов ли работать в Медиалиге
13:28 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Кади не было мыслей об уходе из «Краснодара»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Президент «Железничара» высказался о дебюте Игнатьева
12:25 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» хочет подписать полузащитника «Спартака»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Кто-то считает, что «Спартак» - жена Промеса»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Уткин отреагировал на тюремный срок Промеса
Все новости
Рекомендуем