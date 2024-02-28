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Колыванов: «Краснодару» будет очень непросто в матче с «Рубином»

28 Февраля 2024 • 16:05 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Рубином».

«Рубин» стартовал в сезоне не очень удачно, но потом усилили состав, пропускать меньше стали. Так что это крепки орешек, «Краснодару» будет очень непросто», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Игра 19-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Рубином» состоится в субботу, 2 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.

Напомним, в первом круге «Краснодар» одолел на выезде «Рубин». Встреча между командами завершилась со счетом 2:0.

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