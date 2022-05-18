РФС вынес вердикт по пенальти «Зенита» в ворота «Спартака»

ЭСК РФС принял решение по 11-метровому удару, который главный арбитр Павел Кукуян назначил в ворота московского «Спартака» в недавней встрече против петербургского «Зенита».

В официальном решении говорится, что рефери правильно указал на точку на 90-й минуте поединка.

Напомним, что принципиальный матч, состоявшийся на «Открытие Банк Арене», завершился вничью со счетом 1:1. Голами отметились Александр Соболев и Андрей Мостовой.

«Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул, а «Спартак» занимает лишь десятое место в турнирной таблице.