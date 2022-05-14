Каррера: «Спартак» обязательно захочет отомстить «Зениту» за 1:7

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера высоко оценил шансы московской команды на победу в предстоящем поединке РПЛ с питерским «Зенитом».

Каррера сказал «Чемпионату», что спартаковцы обязательно захотят отомстить «Зениту» за поражение со счётом 1:7. Итальянский специалист считает, что подопечные Паоло Ваноли подходят к этому матчу в хорошем настроении, так что «красно-белые» сделают всё для того, чтобы одержать победу.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 15 мая в 16.30 по московскому времени. «Красно-белые» пока идут на девятом месте в таблице.