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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: В «Спартаке» всё примитивно

15 Мая 2022 • 20:59 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру команды.

«Сложно говорить про амбиции команды, которая находится на девятом месте. В игре «Спартака» отсутствуют какие-то комбинации, все примитивно у них», — цитирует Червиченко Sport 24.

По мнению экс-владельца клуба, игра «красно-белых» строится только за счет индивидуальных действий футболистов, но их было недостаточно, чтобы обыграть «Зенит», который уже на каникулах.

На вопрос о назначении пенальти в ворота «красно-белых» Червиченко ответил, что нужно посмотреть, правильно ли бы засчитан гол «Спартака».

«Спартак» упустил победу над «Зенитом» (1:1) в 29-м туре чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Червиченко РПЛ
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окончен Спартак Москва 1:1 Зенит 4.20 4.15 1.83
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