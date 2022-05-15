Червиченко: В «Спартаке» всё примитивно

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру команды.

«Сложно говорить про амбиции команды, которая находится на девятом месте. В игре «Спартака» отсутствуют какие-то комбинации, все примитивно у них», — цитирует Червиченко Sport 24.

По мнению экс-владельца клуба, игра «красно-белых» строится только за счет индивидуальных действий футболистов, но их было недостаточно, чтобы обыграть «Зенит», который уже на каникулах.

На вопрос о назначении пенальти в ворота «красно-белых» Червиченко ответил, что нужно посмотреть, правильно ли бы засчитан гол «Спартака».

«Спартак» упустил победу над «Зенитом» (1:1) в 29-м туре чемпионата России.